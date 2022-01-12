На Черкащині рибалка загинув під кригою

Провалився під лід і потонув: у Черкаській області загинув рибалка

Водолази ДСНС дістали тіло чоловіка

У Золотоніському районі Черкаської області водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіло рибалки, який провалився на кризі. Про це повідомляє ДСНС на своєму сайті.

Згідно з повідомленням, 12 січня до Центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля села Кедина Гора (Черкаська область) під лід провалилася людина.

На місце події прибули фахівці відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення, які дістали тіло загиблого та транспортували до берега.

Раніше рятувальники розповіли, як витягають невдах з водяної пастки, а також дали життєво важливі поради, що робити, якщо все-таки ви провалилися під кригу, та як запобігти цьому.

Рятувальники звертаються до громадян утриматись від виходу на тонкий лід та дотримуватись правил безпечної поведінки у зимовий період. Зокрема, у ДСНС радять українцям взяти до уваги кілька порад щодо поведінки поблизу та на водоймах, коли крига ще надто тонка:

виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;

забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;

переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;

забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;

забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;

не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;

не вживайте спиртні напої біля водойм;

пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

«Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, – не зволікайте, телефонуйте до Служби порятунку за номером 101», – наголошують у службі.

За даними МВС, тільки у 2021 році провалившись під лід загинуло 63 особи.