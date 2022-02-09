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    У нічній пожежі на Оболоні загинув чоловік (фото)

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    Причина виникнення пожежі та обставини трагічного випадку встановлюються правоохоронними органами - У нічній пожежі на Оболоні загинув чоловік (фото)
    Причина виникнення пожежі та обставини трагічного випадку встановлюються правоохоронними органами
    фото: ДСНС

    На місці було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки

    На Оболоні рано 9 лютого сталася пожежа, в якій загинув чоловік. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «9 лютого о 04:43 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Маршала Тимошенка, 1-Г, що в Оболонському районі столиці.

    На місце події прибули вогнеборці із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що займання сталося в одній із квартир на сьомому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Під час проведення розвідки було виведено на безпечну відстань 10 осіб та виявлено у квартирі тіло чоловічої статі 1938 року народження. Чоловік без ознак життя знаходився у ванній кімнаті», – зазначається у повідомленні.

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    У нічній пожежі на Оболоні загинув чоловік (фото)
    У нічній пожежі на Оболоні загинув чоловік (фото)
    У нічній пожежі на Оболоні загинув чоловік (фото)

    О 05:15 вогнеборці локалізували пожежу на площі 10 кв. м та о 05:19 – ліквідували.Внаслідок пожежі пошкоджені особисті речі та меблі, а також закопчено стіни та стелю квартири.

    На місці було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі та обставини трагічного випадку встановлюються правоохоронними органами.

    Раніше повідомлялося, що на столичній Оболоні вночі згорів автомобіль. Нагадаємо, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів. Як раніше повідомлялося, у пожежі в Голосіївському районі столиці загинув чоловік.

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    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль чоловік
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    У нічній пожежі на Оболоні загинув чоловік (фото)