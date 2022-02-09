У нічній пожежі на Оболоні загинув чоловік (фото)

На місці було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки

На Оболоні рано 9 лютого сталася пожежа, в якій загинув чоловік. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«9 лютого о 04:43 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Маршала Тимошенка, 1-Г, що в Оболонському районі столиці.

На місце події прибули вогнеборці із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що займання сталося в одній із квартир на сьомому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Під час проведення розвідки було виведено на безпечну відстань 10 осіб та виявлено у квартирі тіло чоловічої статі 1938 року народження. Чоловік без ознак життя знаходився у ванній кімнаті», – зазначається у повідомленні.

О 05:15 вогнеборці локалізували пожежу на площі 10 кв. м та о 05:19 – ліквідували.Внаслідок пожежі пошкоджені особисті речі та меблі, а також закопчено стіни та стелю квартири.

На місці було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі та обставини трагічного випадку встановлюються правоохоронними органами.

Раніше повідомлялося, що на столичній Оболоні вночі згорів автомобіль. Нагадаємо, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів. Як раніше повідомлялося, у пожежі в Голосіївському районі столиці загинув чоловік.