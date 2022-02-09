На столичному дитячому майданчику випадкові перехожі знайшли труп чоловіка (фото)

Чоловік лежав на землі без взуття та верхнього одягу.

У Києві на дитячому майданчику був знайдений труп чоловіка. Про це повідомляє Telegram-канал «Вартові Еспресо».

Мертву людину у Дарницькому районі, на вулиці Крушельницькій, помітили випадкові перехожі. Чоловік лежав на землі без взуття та верхнього одягу.

«Пригода сталась у Дарницькому районі, на вулиці Крушельницькій. Близько другої години ночі випадкові перехожі виявили тіло чоловіка без ознак життя. На чоловікові був відсутній верхній одяг та взуття, також поруч розкидані речі. На місці пригоди працюють криміналісти, обставини з'ясовуються», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві із затоки Дніпра дістали труп чоловіка. Раніше кияни знайшли на вулиці зарізаного іноземця. Як повідомляє громадська організація «Автопатруль Майдан», труп виявили біля ресторану «Водолій», який «різко перестав працювати». Також зазначається, що у закладі були вимкнені камери спостереження.