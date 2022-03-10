Проросійський пропагандист: в Україні йде війна з російськими окупантами (відео)

Ще один прихильник путіна починає визнавати реальну ситуації в Україні

Почався третій тиждень прямого вторгнення росії до України. Війна забрала тисячі життів.

І лише зараз, до рупора кремля в Києві Дмитра Джангірова дійшло, що в Україні йде війна з російськими окупантами.

«Звертаюся до влади росії. Я знаходжусь у Києві. Чую обстріли. Київ під вогнем. Але те що тут відбувається, квіточки, порівняно з тим, яка ситуація під Києвом, у містах Харкові, Маріуполі та інших.

Головні жертви цієї військової агресії − мирне населення. Тому ніякої симпатії до росії уже ніколи не буде» визнав чоловік.

Нагадаємо, у ефірі телепрограми, яку веде головний пропагандист росії, Володимир Соловйов, знову прозвучала думка, що росія, як мінімум, не перемагає у війні проти України.

«Схоже, що Україна змогла побудувати націю. Ми не бачимо масової здачі в полон, чи приязного ставлення з боку українських громадян... ЗСУ активно чинять опір. Мабуть, якась недооцінка була» сказав один з експертів в прямому ефірі каналу «росія 1».