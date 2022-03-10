Окупант знову здійснив авіаудар по Маріуполю: є загиблі

Агресор продовжує знищувати Маріуполь, який не скорився перед ворогом

Окупаційні війська Росії знову здійснили авіаналіт на Маріуполь Донецької області. Наразі відомо про одного загиблого. Про це повідомляє Маріупольстка міська рада в Telegram.

«Знову недобрий ранок у Маріуполі. Знову авіаналіт на мирне місто. Сьогодні о 8:00 в районі проспекту Будівельників, 110 російські окупаційні війська з літаків обстріляли маріупольців. За попередньої інформації є один загиблий. Рашисти продовжують знищувати Маріуполь, який не скорився перед ворогом. І не скориться.», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило жахливі фото наслідків авіаудару російських фашистів по пологовому будинку та дитячій лікарні Маріуполя.

Як повідомлялося, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.