Протестувальники за права аборигенів підпалили колишній парламент Австралії (відео)

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон засудив насильство

У столиці Австралії Канберрі у четвер, 30 грудня, протестувальники за права корінних народів підпалили будівлю колишнього парламенту країни. Про це повідомляє ВВС.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Згоріли парадні двері старої будівлі парламенту.

More footage of people watching as a fire consumes the front entrance to Old Parliament House in Canberra. Police and other agencies will have lots of footage to work with as they investigate. pic.twitter.com/xwbhlpB5zM — Siobhan Heanue (@siobhanheanue) December 30, 2021

Інцидент трапився після двотижневої акції протесту за права аборигенів. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон засудив насильство.

«Я відчуваю огиду та жах від поведінки, яка може призвести до того, щоб австралійці підпалили символ демократії в цій країні», – сказав він.

Співробітники історичної будівлі були евакуйовані після початку пожежі.

Активісти серед корінних народів проводять демонстрації напередодні 50-річчя заснування Наметового посольства аборигенів на галявинах перед колишнім парламентом.

Поліція Австралійської столичної території повідомила, що останніми тижнями активність на цьому місці зросла.

Раніше повідомлялося, що коронаскептики у Мюнхені влаштували сутички з поліцією (відео).