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    Протестувальники за права аборигенів підпалили колишній парламент Австралії (відео)

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    Внаслідок підпалу згоріли парадні двері старої будівлі парламенту - Протестувальники за права аборигенів підпалили колишній парламент Австралії (відео)
    Внаслідок підпалу згоріли парадні двері старої будівлі парламенту
    фото: ЕРА

    Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон засудив насильство

    У столиці Австралії Канберрі у четвер, 30 грудня, протестувальники за права корінних народів підпалили будівлю колишнього парламенту країни. Про це повідомляє ВВС.

    Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Згоріли парадні двері старої будівлі парламенту.

    Інцидент трапився після двотижневої акції протесту за права аборигенів. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон засудив насильство.

    «Я відчуваю огиду та жах від поведінки, яка може призвести до того, щоб австралійці підпалили символ демократії в цій країні», – сказав він.

    Співробітники історичної будівлі були евакуйовані після початку пожежі.

    Активісти серед корінних народів проводять демонстрації напередодні 50-річчя заснування Наметового посольства аборигенів на галявинах перед колишнім парламентом.

    Поліція Австралійської столичної території повідомила, що останніми тижнями активність на цьому місці зросла.

    Раніше повідомлялося, що коронаскептики у Мюнхені влаштували сутички з поліцією (відео).

    Теги: пожежа Австралія акція протест парламент
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    Протестувальники за права аборигенів підпалили колишній парламент Австралії (відео)