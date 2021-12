Протестувальники за права аборигенів підпалили колишній парламент Австралії (відео)

У столиці Австралії Канберрі у четвер, 30 грудня, протестувальники за права корінних народів підпалили будівлю колишнього парламенту країни. Про це повідомляє ВВС.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Згоріли парадні двері старої будівлі парламенту.

More footage of people watching as a fire consumes the front entrance to Old Parliament House in Canberra. Police and other agencies will have lots of footage to work with as they investigate. pic.twitter.com/xwbhlpB5zM