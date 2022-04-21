Росія вивела з Білорусі майже всю техніку, з якою відступала з Київщини

На білоруських аеродромах майже не залишилося літаків та гелікоптерів збройних сил РФ

На території Білорусі фіксується суттєве скорочення інтенсивності руху колон російської військової техніки. Окремі підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 21 квітня.

За даними проєкту «Беларускі Гаюн», із Білорусі виведено близько 85% військової техніки РФ, яку зафіксували на момент відступу з Київщини.

«На даний момент на залізничних станціях в Осиповичах, Колодищах, Хойниках, Речиці, Калінковичах, «Козенки» (Мозир) немає жодних навантажень військової техніки та ешелонів для завантаження. Також останніми днями немає повідомлень, що поблизу цих місць продовжуються рухи на тимчасових базах ЗС РФ. У містах спостерігаються лише одиничні вантажні машини біля готелів, кафе чи торгових центрів», - йдеться в повідомленні телеграм-каналу «Беларускі Гаюн».

Наразі продовжується навантаження зламаної техніки на платформи на залізничному вокзалі в Єльську. Підвезення техніки здійснюється переважно з Наровлі (у місті немає залізничного сполучення).

Також на білоруських аеродромах майже не залишилося літаків та гелікоптерів збройних сил РФ. Існує ймовірність, що могли залишитися поодинокі штурмовики, бомбардувальники та безпілотники.

Проте, перевірити цю інформацію поки що важко через непрозору звітність міноборони Білорусі, зазначає «Беларускі Гаюн». Тому про повне виведення військ РФ із Білорусі поки що рано заявляти. Крім того, невідомо скільки російських військових залишилося для «зміцнення» кордону разом із військами Білорусі.

Раніше стало відомо, що Росія перемістила частину авіації з Білорусі до Брянської області.

Окупанти передислоковують свої сили з Білорусі на схід України – міноборони Британії.

Також за повідомленням Генштабу, РФ стягує нові війська та авіацію до східних кордонів України.