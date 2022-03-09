«Ніхто нікуди не поїде» – Подоляк звернувся до українців із Банкової

Президент та уряд країни залишаються в Україні

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до українців з Банкової і повідомив, що керівництво країни не залишає Київ, всі залишаються на своїх місцях і боротимуться до кінця.

«За моєю спиною центр управління України, центр управління Києва, який зараз, по суті, перемагає орду російських окупантів. Ніхто нікуди як відомо не поїде, ніхто нікуди не втече. Все, про що йдеться сьогодні, російська пропаганда не котується у світі ніде. Ми на місці, президент на місці, всі будуть працювати стільки, скільки потрібно, щоб звільнити Україну від мороку під назвою «російський мір». Дякую вам за те, що ви нами, що ви на своїх місцях, Україна – це завжди країна героїв, ми переможемо», – сказав Подоляк.

Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

9 березня російські терористи відкрили вогонь по людях під час евакуації з Демидова. Загинув полісмен, який допомагав біженцям.

Також у Бучі окупанти зривають евакуацію людей.