Росіяни зняли момент атаки українського дрона на нафтопереробний завод Медведчука

Завод розташований в Красносулинському районі – всього в декількох кілометрах від колишнього кордону з Україною

Завод розташований в Красносулинському районі – всього в декількох кілометрах від колишнього кордону з Україною

Дрон спричинив масштабну пожежу на заводі

Росіяни опублікували відео, на якому видно, як невідомий дрон, що летів з боку українського кордону, врізався у Новошахтинський нафтопереробний завод, після чого стався вибух і почалася пожежа.

Це стало абсолютно неочікуваним поворотом подій для автора відео, який спочатку жартував про дрон, а потім не міг знайти цензурних слів, коли була здійснена атака на НПЗ

«Що він робить? Падає?!», – до останнього не вірили у побачене чоловіки.

Відзначимо, що за формацією ЗМІ, завод належить Віктору Медведчуку. Пожежа сталася в середу вранці близько 8:45, повідомила пресслужба МНС в Ростовській області.

Нагадаємо, активіст Сергій Стерненко опублікував відео з місця пожежі у Ростовській області. На кадрах видно густий чорний дим, який підіймається над заводом.

«Роботу заводу припинено. Ідуть слідчі заходи. Після їх завершення фахівці оцінять збитки та можливість відновити діяльність підприємства у найкоротші терміни», – повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.