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    Відео

    Росіяни зняли момент атаки українського дрона на нафтопереробний завод Медведчука

    Завод розташований в Красносулинському районі &ndash; всього в декількох кілометрах від колишнього кордону з Україною - Росіяни зняли момент атаки українського дрона на нафтопереробний завод Медведчука
    Завод розташований в Красносулинському районі – всього в декількох кілометрах від колишнього кордону з Україною
    скріншот з відео

    Дрон спричинив масштабну пожежу на заводі

    Росіяни опублікували відео, на якому видно, як невідомий дрон, що летів з боку українського кордону, врізався у Новошахтинський нафтопереробний завод, після чого стався вибух і почалася пожежа.

    Це стало абсолютно неочікуваним поворотом подій для автора відео, який спочатку жартував про дрон, а потім не міг знайти цензурних слів, коли була здійснена атака на НПЗ

    «Що він робить? Падає?!», – до останнього не вірили у побачене чоловіки.

    Відзначимо, що за формацією ЗМІ, завод належить Віктору Медведчуку. Пожежа сталася в середу вранці близько 8:45, повідомила пресслужба МНС в Ростовській області.

    Нагадаємо, активіст Сергій Стерненко опублікував відео з місця пожежі у Ростовській області. На кадрах видно густий чорний дим, який підіймається над заводом.

    «Роботу заводу припинено. Ідуть слідчі заходи. Після їх завершення фахівці оцінять збитки та можливість відновити діяльність підприємства у найкоротші терміни», – повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

    Теги: пожежа росія Віктор Медведчук окупанти ЗМІ війна завод Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни зняли момент атаки українського дрона на нафтопереробний завод Медведчука