Пожежа на нафтопереробному заводі Росії: нові подробиці (відео)

Одна з версій пожежі – атака БПЛА по технічних установках заводу

На Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області горіла вакуумна установка. Нову подробицю пожежі на підприємстві, яке за інформацією ЗМІ належало нардепу Віктору Медведчуку, розкрив начальник Головного управління МНС окупантів у Ростовській області Сергій Філіппов, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

Філіппов також розповів, що на місці події працюють слідчі органи та працівники МНС, які встановлюють причину пожежі. Наразі пожежу ліквідовано, але завод зупинив роботу.

До слова, губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що одна з версій пожежі – атака БПЛА по технічним установам заводу.

«Роботу заводу припинено. Ідуть слідчі заходи. Після їх завершення фахівці оцінять збитки та можливість відновити діяльність підприємства у найкоротші терміни», – повідомив Голубєв.

Раніше повідомлялося, що на нафтозаводі горів теплообмінник. Про пожежу біля Новошахтинського нафтопереробного заводу під Ростовом стало відомо вранці 22 червня. На даний момент загорання ліквідовано.

Завод розташований в Красносулинському районі – всього в декількох кілометрах від колишнього кордону з Україною.

До відома, родина народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука позбулася шести підприємств у Росії, задіяних у нафтопереробці та нафтопродажу. Серед них – «Новошахтинський завод нафтопродуктів», який потрапив під українські санкції.

Нагадаємо, нещодавно у Москві загорівся бізнес-центр Grand Setun Plazaна вулиці Горбунова.

Також 24 травня у Москві горів старовинний храм Петра та Павла. Раніше у Москві загорілася будівля медичного центру. Пожежа сталася на заході російської столиці.

Нагадаємо, що наприкінці квітня у Москві та околицях сталося кілька серйозних пожеж. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

Читайте також: