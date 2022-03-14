Російський окупант розповів дружині, що їм дозволили стріляти по мирному населенню
Загарбник поскаржився дружині, що армія РФ несе величезні втрати в Україні
Російський окупант у телефонній розмові з дружиною розповів про втрати загарбників під час війни з Україною.
Також загарбник повідомив, що керівництво дозволило їм стріляти по мирному населенню.
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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03
- особового складу – понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 389 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1249 од,
- артилерійських систем – 150 од,
- РСЗВ – 64 од,
- засоби ППО – 34 од,
- літаків – 77 од,
- гелікоптерів – 90 од,
- автомобільної техніки – 617 од,
- кораблі/катери – 3 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.