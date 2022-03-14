Російський окупант розповів дружині, що їм дозволили стріляти по мирному населенню

Агресори готові стріляти навіть по дітям

Загарбник поскаржився дружині, що армія РФ несе величезні втрати в Україні

Російський окупант у телефонній розмові з дружиною розповів про втрати загарбників під час війни з Україною.

Також загарбник повідомив, що керівництво дозволило їм стріляти по мирному населенню.

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Нагадаємо, з а попередніми підрахунками Міноборони, від початку повномасштабної війни проти України від 24 лютого до 14 березня окупаційні війська втратили 77 літаків, 90 гелікоптерів та 150 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03