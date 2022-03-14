Ракетний удар по Києву. Момент вибуху зафіксувала камера спостереження

Триває 19 доба відкритої війни Росії проти України

Окупанти сьогодні, 14 березня, атакували Київ. Снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці.

За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.

Момент вибуху зафіксувала камера спостереження.

На відео видно, як перехожий спокійно йде вулицею, але за секунду до вибуху щось помічає. Потім чоловік просто тікає від уламків, що розлетілись на всі сторони.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що влучання артилерійського снаряда в дев'ятиповерховий житловий будинок в Оболонському районі Києва було випадковістю.

«Я гадаю, це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд. Тому що бачити в цьому систему я поки що не бачу підстав: що це свідомий обстріл Києва чи щось таке. Тим більше, що це одиночні снаряди. Або шалений російський артилерист вирішив помститися, або це просто неправильно навели, коли намагалися обстріляти наші війська», – заявив Арестович в ефірі телемарафону у понеділок.