Російський співак отримає покарання за «дискредитацію армії РФ» (відео)

Одразу після концерту за лаштунки проникли силовики

Лідер російського рок-гурту ДДТ, Юрій Шевчук на своєму концерті висловив протест через агресію армії РФ проти українського народу.

«Зараз убивають в Україні людей – навіщо? Наші пацани там гинуть – навіщо? Які цілі, друзі? Заради якихось наполеонівських планів?»

У результаті вже відомо, що на Шевчука склали протокол за дискредитацію російських збройних сил, повідомляє телеведуча, громадянська активістка Ксенія Собчак.

Відомо, що одразу після концерту за лаштунки проникли силовики, ізолювали Юрія Шевчука від групи, виставивши на вході в гримерку двох співробітників у формі спецназу, і протягом години вели бесіду «за фактом минулого концерту, його спрямованості та висловлюваннях Шевчука на предмет війни та Батьківщини».

Нагадаємо, 18 травня, колектив виступав в Уфі. Декорації на відео з промовою Шевчука схожі на оформлення сцени з роликів, опублікованих у соцмережах глядачів концерту в Уфі та самого гурту. Шевчук на концерті, представляючи свою чергову композицію, під оплески виступив з потужною промовою: «Батьківщина – це не дупа президента, яку треба весь час цілувати. Це бабуся злиденна, що продає картку на вокзалі. Ось це Батьківщина».