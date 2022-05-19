В Росії почалася підготовка до загальної мобілізації – розвідка

У розвідці повідомляють, що мобілізують усіх віком до 50 років

Триває 85-й день повномасштабної війни

Згідно з інформацією, переданою Guildhall українською розвідкою, в Російській Федерації розпочалася підготовка до загальної мобілізації населення, на що вказує розсилання так званих мобілізаційних розпоряджень росіянам за місцем роботи.

«Росіяни почали отримувати мобілізаційні розпорядження, які зобов'язують у разі оголошення мобілізації протягом 10 годин з'явитися до військкоматів. Розсилка йде масово за місцем роботи, зокрема людям, які ніколи не служили в армії, а лише закінчили військові кафедри», – повідомляють в українській розвідці.

У розвідці повідомляють, що мобілізують усіх віком до 50 років.

Отримано підтвердження розсилання таких мобілізаційних розпоряджень вченим та дослідникам у російських науково-дослідних інститутах.

«Ми наполегливо рекомендуємо всім тим росіянам, які не бажають йти на військові злочини і просто стати гарматним м'ясом в Україні, а особливо вченим, які не мають проблем із працевлаштуванням в іноземних компаніях, скористатися можливістю і залишити територію Росії», – йдеться у повідомленні.

Тим часом, як повідомляє «Східна правозахисна група», на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відкривають нові цвинтарі, щоб ховати примусово мобілізованих

А втрати Збройних Сил Російської Федерації в Україні, за даними Генерального штабу ЗСУ, досягли 28 300 військовослужбовців. В середньому в Україні за день гине 400 російських військовослужбовців.