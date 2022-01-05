Уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало

Президент Казахстану заявив, що на урядовцях лежить відповідальність за масові протести через підвищення ціни на газ

У соцмережах все більше лунає закликів до повного перезавантаження влади

На тлі масових протестів, які охопили низку регіонів Казахстану, уряд країни пішов у відставку.

«Президент повідомив, що прем'єр-міністр Аскар Мамін подав прохання щодо відставки. Вона прийнята главою держави», – повідомили 5 січня у пресслужбі президента країни Касим-Жомарт Токаєва.

Як відзначається, відставка прем'єр-міністра означає припинення повноважень уряду. Члени уряду продовжать виконувати обов'язки до формування нового складу. Виконувачем обов'язків прем'єр-міністра призначено Аліхана Смаїлова.

Окрім того, президент Казахстану Токаєв заявив, що на урядовцях лежить відповідальність за масові протести через підвищення ціни на газ.

Попри рішення про відставку уряду активісти оголосили, що не збираються припиняти протести. У соцмережах все більше лунає закликів до повного перезавантаження влади.

5 січня мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію. Протестувальники увірвалися в будівлю акімату (мерії) Алмати, в ньому вибиті вікна і двері, спалахнула пожежа. Також у низці інших великих міст активісти штурмують мерії та адмінбудівлі.

Сьогодні вранці у центрі Алмати почалися зіткнення протестувальників із поліцією (відео).

Зазначимо, на тлі масових протестів та заворушень у Казахстані президент запровадив тимчасове держрегулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель. Ще президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим надзвичайного стану був введений в Мангістауській області.

У своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Нагадаємо, у Казахстані кілька днів поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на газ, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.

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