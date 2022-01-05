Заворушення у Казахстані: посольство звернулося до українців

Українців закликали утриматися від поїздок до Казахстану через надзвичайний стан

Посольство України закликало українців утриматися від поїздок до Казахстану у період з 5 по 19 січня 2022 року у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах. Про це повідомляється на Facebook-сторінці посольства України в Республіці Казахстан.

«У зв'язку з введенням з 05 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в м. Алмати, Алматинській та Мангистауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану, а громадянам, які знаходяться на території Казахстану утриматися від відвідання місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмують резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

Зазначимо, на тлі масових протестів та заворушень у Казахстані президент запровадив тимчасове держрегулювання цін на скраплений газ, бензин та дизель. Ще президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим надзвичайного стану був введений в Мангістауській області.

У своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Нагадаємо, у Казахстані кілька днів поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на газ, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.

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