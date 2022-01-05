  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Протести в Казахстані: російські літаки прямують до зони заворушень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наразі невідомо, з якою метою російський борт прибув у Алмати - Протести в Казахстані: російські літаки прямують до зони заворушень
    Наразі невідомо, з якою метою російський борт прибув у Алмати
    фото з відкритих джерел

    Зазвичай великий військовий літак Іл-76 використовують для перевезення гуманітарних вантажів

    У бік охопленого акціями протестів Казахстану вилетів літак спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Він вилетів із московського аеропорту Внуково. Про це в середу, 5 січня, повідомляє Telegram- канал «Військовий оглядач».

    Йдеться про борт Ту-214, який імовірно прямує до Нур-Султану, столиці Казахстану. Літак уже перетнув кордон.

    Також стало відомо, що у казахському місті Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76. Про це на сторінці в соціальних мережах повідомив Анатолій Штірліц з посиланням на дані сервісу Flight Radar.

    Зазвичай великий військовий літак Іл-76 використовують для перевезення гуманітарних вантажів. Наразі невідомо, з якою метою російський борт прибув у Алмати, де тривають масові протести мітингарів із силовиками.

    Також Штірліц оприлюднив новину про те, що через масові протести та сутички російські ПВК можуть взяти під охорону «Байконур». Це перший і найбільший у світі космодром, розташований у Казахстані.

    Варто зазначити, що поставки з Росії відбувалися і до України в день розстрілів на Майдані. Влада Януковича отримала отримала з РФ спецзасоби для «Беркута».

    Нагадаємо, сьогодні учасники масових антиурядових протестів у Казахстані захопили вантажівку із військовими.

    Як відомо, у Казахстані відключили інтернет та мобільний зв’язок. До слова, Кремль відреагував на «газові» протести у Казахстані.

    Сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

    За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

    Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

    Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

    Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.

    Читайте також:

    Теги: Росія МВС Казахстан літак надзвичайний стан активісти влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Протести в Казахстані: російські літаки прямують до зони заворушень