Протести в Казахстані: російські літаки прямують до зони заворушень

Зазвичай великий військовий літак Іл-76 використовують для перевезення гуманітарних вантажів

У бік охопленого акціями протестів Казахстану вилетів літак спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Він вилетів із московського аеропорту Внуково. Про це в середу, 5 січня, повідомляє Telegram- канал «Військовий оглядач».

Йдеться про борт Ту-214, який імовірно прямує до Нур-Султану, столиці Казахстану. Літак уже перетнув кордон.

Також стало відомо, що у казахському місті Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76. Про це на сторінці в соціальних мережах повідомив Анатолій Штірліц з посиланням на дані сервісу Flight Radar.

Зазвичай великий військовий літак Іл-76 використовують для перевезення гуманітарних вантажів. Наразі невідомо, з якою метою російський борт прибув у Алмати, де тривають масові протести мітингарів із силовиками.

Також Штірліц оприлюднив новину про те, що через масові протести та сутички російські ПВК можуть взяти під охорону «Байконур». Це перший і найбільший у світі космодром, розташований у Казахстані.

Варто зазначити, що поставки з Росії відбувалися і до України в день розстрілів на Майдані. Влада Януковича отримала отримала з РФ спецзасоби для «Беркута».

Нагадаємо, сьогодні учасники масових антиурядових протестів у Казахстані захопили вантажівку із військовими.

Як відомо, у Казахстані відключили інтернет та мобільний зв’язок. До слова, Кремль відреагував на «газові» протести у Казахстані.

Сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.