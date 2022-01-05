Казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ

За даними медіа, у місті перебуває приблизно 3000 протестувальників

У Казахстані правоохоронці почали застосовувати зброю проти протестувальників, внаслідок чого є жертви. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив журналіст Петер Леонард.

За даними журналіста, у місті Атирау поліцейські відкрили вогонь по демонстрантах – одна людина отримала смертельне поранення в голову.

Цю з інформацію підтверджує і «Радіо Азаттик». За даними медіа, у місті перебуває приблизно 3000 протестувальників. Вони вимагають зустрічі з акімом Атирауської області.

Кореспондентка видання Санія Тойкен уточнила, що після початку стрілянини поліції по протестувальниках було серйозно поранено двох людей. Один із постраждалих помер після поранення в голову.

У той же час, як повідомляє «Настоящее время», в Актобе сотні протестувальників спробували прорватися до будівлі місцевого акімату (міськради). Поліція застосувала світлошумові гранати, є постраждалі, але скільки їх невідомо.

Тим часом президент країни Касим-Жомарт Токаєв заявив у зверненні до громадян, що через зіткнення з протестувальниками є загиблі та поранені серед працівників правоохоронних органів. При цьому він не назвав точну кількість загиблих та поранених.

Президент Казахстану додав, що на силовиків масово нападають, та пообіцяв максимально жорстко діяти проти протестувальників.

Через масові заворушення колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв йде з посади голови Ради безпеки. Цю посаду обійме чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв.

Як повідомлялося, учасники масових протестів почали зносити пам'ятник першому президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву.

Як раніше повідомлялося, у бік охопленого акціями протестів Казахстану вилетів літак спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Він вилетів із московського аеропорту Внуково. Йдеться про борт Ту-214, який імовірно прямує до Нур-Султану, столиці Казахстану. Літак уже перетнув кордон. Також стало відомо, що у казахському місті Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76.

До слова, у Казахстані відключили інтернет та мобільний зв’язок. Сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.