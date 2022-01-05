Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео)

Протести в Казахстані спалахнули через різке здорожчання скрапленого газу

Сьогодні, 5 січня, протестувальники увірвалися до міської адміністрації в Алмати. Протести в Казахстані спалахнули через різке здорожчання скрапленого газу і тепер невдоволене населення вимагає політичної реформи та відставки Нурсултана Назарбаєва.

Активісти захопили аеропорт

Місцевий Telegram-канал Orda повідомляє, що протестувальники захопили аеропорт міста Алмати.

«Цілий день пасажирам казали, що армія захищає аеропорт, літаки літають у штатному режимі, а реєстрація йшла у ручному режимі. Зараз у службі безпеки аеропорту нам сказали: «Вибачте, аеропорт захоплений. Рейсів сьогодні не буде», – розповів очевидець кореспонденту Orda.

Департамент поліції в місті також захоплено

Слідом за мерією у місті Алмати мітингувальники захопили будівлю Департаменту поліції. Разом з нею було захоплено і зброю.

Захоплення телеканалу

Мітингувальники захопили у місті будівлю коррпункту телеканалу «Мір24». Вони вимагають виходу в ефір.

Відключений інтернет

ВАТ «Казахтелеком» – найбільша телекомунікаційна компанія в Казахстані – відключила по всій країні інтернет. У мережі пишуть, що в Казахстані не працює інтернет та мобільний зв’язок від «Казахтелекому». Також телеканал КТК припинив мовлення.

Штурм резиденції президента

Люди взяли штурмом алматинську резиденцію президента країни.

Стрільба, десятки поранених

Біля мерії міста повідомляють про побиття близько 10 солдатів Нацгвардії. За інформацією КазТАГ, частина з них не в змозі пересуватися самостійно.

Крім того, там чутні звуки стрілянини - чути звуки автоматної черги та одиночних пострілів. Також вибухають світлошумові гранати.

Число побитих бійців Нацгвардії у акімату Алмати складає вже близько 20 людей, з них 4-5 людей мають серйозні травми. Нацгвардійці намагаються евакуювати постраждалих самостійно, оскільки на місці не видно машин швидкої допомоги.

Також стало відомо, що протестувальники штурмували карету швидкої допомоги.

Палає прокуратура та мерія

В Алмати горить будівля прокуратури. З кадрів відео помітно як над будівлею піднявся густий стовп диму.

Крім цього стало відомо про пожежу в мерії міста. «Зі східного боку акімату Алмати почалася пожежа», – повідомляють ЗМІ.

Захоплення мерії

Місцеві ЗМІ повідомляють, що протестувальники увійшли до акімату Алмати. Усередині була поліція, вона використовувала світлошумові гранати.

Відомо, що в учасників протесту теж були світлошумові гранати, а також щити та палиці.

Наразі інша частина натовпу намагається прорватися до старої резиденції президента в Алмати.

Стрілянина та зіткнення

Стало відомо, що в акіматі Алмати чути звуки, схожі на автоматну чергу. Повідомляється, що один із мітингувальників у руці мав автомат, але інші протестувальники відібрали у нього зброю.

Нагадаємо, у Казахстані тривають масові протести, спочатку викликані зростанням цін на скраплений газ. Спочатку протестувальники вимагали знизити ціну на газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге за літр. Потім вони закликали до відставки чинного уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало. Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.