Росія та Білорусь введуть війська в Казахстан

В ОДКБ відреагували на прохання Токаєва про допомогу

У відповідь на звернення президента Касим-Жомарт Токаєва до Організації договору про колективну безпеку офіційно заявлено про прибуття силовиків з Білорусі та РФ до Казахстану

На тлі протестів, що тривають у Казахстані, в країну буде введено війська РФ та Білорусі. Про це рішення повідомляє видання Тelegraf із посиланням на Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ). Офіційної заяви з цього приводу на сайті Організації поки не опубліковано.

Сьогодні президент країни Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з проханням сприяти Казахстану в подоланні «терористичної загрози».

«Покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози. Насправді це вже не загроза, це підрив цілісності держави і найголовніше – це напад на наших громадян, які просять мене, як Главу держави, терміново надати їм допомогу», – заявив Токаєв.

За словами Токаєва, він планує домовитися про прибуття силовиків з Білорусії та РФ до Казахстану.

В організацію входять шість держав — Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан.

Статут організації допускає врегулювання внутрішніх заворушень, робиться це саме через рішення суверенної держави.

Раніше президент Росії Володимир Путін провів телефонні розмови з казахстанським та білоруським колегами Касим-Жомартом Токаєвим та Олександром Лукашенком, під час яких сторони обговорили ситуацію в республіці.

Увечері 5 січня в Алмати розпочалася антитерористична операція для придушення масових акцій протесту.

Нагадаємо, сьогодні президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

За інформацією ЗМІ, країни Організації колективного договору про безпеку заявили, що відправляють свої війська у Казахстан. Важливо, що до ОКДБ входить Росія. Про це пише Telegram-канал ORDA.

Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Як раніше повідомлялося, у бік охопленого акціями протестів Казахстану вилетів літак спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Він вилетів із московського аеропорту Внуково. Йдеться про борт Ту-214, який імовірно прямує до Нур-Султану, столиці Казахстану. Літак уже перетнув кордон. Також стало відомо, що у казахському місті Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76.

Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

Удень протестувальники захопили аеропорт Алмати.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

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