Бутусов скаржиться, що його перестали пускати на передову

Юрій Бутусов більше не може відвідувати військові частини на передовій. Журналіст назвав це помстою Банкової

Журналіст обіцяє помститися Офісу президента

Журналіст Юрій Бутусов, який став учасником скандалу за участю одіозної «слуги народу» Мар’яни Безуглої, заявив, що йому заборонили відвідувати військові частини на передовій. Про це головний редактор видання «Цензор» повідомив на Facebook-сторінці.

Таке рішення Бутусов вважає помстою за те, що він наголошував на загрозах для українського війська на Донбасі. «Усі воїни на фронті чудово розуміють, що ніяких секретів я у своїх постах не викладав, а навпаки сприяв вирішенню кількох загрозливих ситуацій. В тому числі завдяки особистій присутності», – заявив журналіст. Він також визнав,що тепер не зможе записувати інтерв’ю із військовими та об’єктивно висвітлювати воєнні події на Донбасі.

Цю помсту головред «Цензора» назвав дуже шкідливою та небезпечною, наголосивши: «Вимагаю від керівництва Офісу президента негайно переглянути свої вказівки, і відмінити це абсурдне розпорядження».

Якщо ж рішення про заборону не буде скасоване, Бутусов пообіцяв повернутися з фронту у тил і присвятити увесь свій час «демонстрації ваших численних помилок та бездіяльності».

Журналіст нагадав, що він кілька місяців нічого не писав про Офіс президента, але це не значить, що він когось злякався. Бутусов натякнув, що, повернувшись до Києва, займеться «тими, хто не вилазить три місяці з бункеру та з кабінету, та заважає висвітлювати війну там, де вона відчувається найважче».

Нагадаємо, що скандал навколо Бутусова розпочався з того, що представниця «Слуги народу» Мар’яна Безугла вимагала від СБУ розібратися із журналістом, який, за словами нардепки, «постійно безкарно викладає тонни інформації щодо наших військових, позицій, оперативної обстановки, розхитує, дезорієнтує і підграє Росії».

Безугла заявила, що у випадку, коли СБУ не займеться Бутусовим, вона буде вважати реформу цієї спецслужби такою, що не має сенсу.

Бутусов відреагував на заяву депутатки, зазначивши, що це її особиста помста за критику реформи СБУ, яку й просуває Безугла. Також журналіст нагадав, як представниця «Слуги народу» хвалилася йому – мовляв, після війни ми будемо відбудовувати країну із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, «а ти нам заздритимеш».