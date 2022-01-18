Сенатори США пригрозили Росії наслідками у разі агресії проти України (відео)
Санкції проти агресора можуть бути дуже ефективними, якщо вони значні і прицільні
Представницька делегація Сенату США, яка прибула до Києва, підтвердила двопартійну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед загрозою нового російського вторгнення.
До делегації, яку очолює сенатор Роб Портман, увійшли представники від обох партій – республіканці і демократи.
«Ми не в усьому погоджуємось, ми навіть щодо багатьох речей не погоджуємось. Але ми одностайні в тому, що ми на боці України», – сказав «Голосу Америки» член делегації, сенатор-республіканець Кевін Креймер.
Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.
До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.
Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.