Сенатори США пригрозили Росії наслідками у разі агресії проти України (відео)

Санкції проти агресора можуть бути дуже ефективними, якщо вони значні і прицільні

Представницька делегація Сенату США, яка прибула до Києва, підтвердила двопартійну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед загрозою нового російського вторгнення.

До делегації, яку очолює сенатор Роб Портман, увійшли представники від обох партій – республіканці і демократи.

«Ми не в усьому погоджуємось, ми навіть щодо багатьох речей не погоджуємось. Але ми одностайні в тому, що ми на боці України», – сказав «Голосу Америки» член делегації, сенатор-республіканець Кевін Креймер.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.