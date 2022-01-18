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    Сенатори США пригрозили Росії наслідками у разі агресії проти України (відео)

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    Республіканець Кевін Креймер - Сенатори США пригрозили Росії наслідками у разі агресії проти України (відео)
    Республіканець Кевін Креймер
    фото: ukrainian.voanews.com

    Санкції проти агресора можуть бути дуже ефективними, якщо вони значні і прицільні

    Представницька делегація Сенату США, яка прибула до Києва, підтвердила двопартійну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед загрозою нового російського вторгнення.

    До делегації, яку очолює сенатор Роб Портман, увійшли представники від обох партій – республіканці і демократи.

    «Ми не в усьому погоджуємось, ми навіть щодо багатьох речей не погоджуємось. Але ми одностайні в тому, що ми на боці України», – сказав «Голосу Америки» член делегації, сенатор-республіканець Кевін Креймер.

    Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

    До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

    Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

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    Теги: США зброя санкції
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    Сенатори США пригрозили Росії наслідками у разі агресії проти України (відео)