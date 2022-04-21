Що крали рашисти в Україні. Нове шокуюче відео

Триває 57-й день повномасштабної війни Росії проти України

Бучанські поліцейські показали черговий доказ злочинів російських окупантів.

На вулиці було знайдене авто, в якому салон та багажник були забиті краденими речами.

І якщо ноутбуки та смартфони ще якось вкладаються в логіку, то для чого рашистам треба були дитячі іграшки (так звані спінери) чи колеса від велосипедів, малозрозуміло.

«Вся інформація про речі буде в Бучанському райвідділку поліції. Можливо ви впізнаєте свої речі», − додав автор відео.

Нагадаємо, росіяни торгують речами, викраденими їх солдатами під час нападу на Україну.

Жінка на ім’я Ірина Чеботкіна виставила у місцевій соцмережевій групі міста Твер шуруповерт. У описі авторка оголошення вказала, що інструмент «фірмовий, у відмінному стані, чоловік привіз зі спецоперації з України».