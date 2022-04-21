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    Що крали рашисти в Україні. Нове шокуюче відео

    Автівка була забита повністю різними речами - Що крали рашисти в Україні. Нове шокуюче відео
    Автівка була забита повністю різними речами
    скріншот з відео

    Триває 57-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Бучанські поліцейські показали черговий доказ злочинів російських окупантів.

    На вулиці було знайдене авто, в якому салон та багажник були забиті краденими речами.

    І якщо ноутбуки та смартфони ще якось вкладаються в логіку, то для чого рашистам треба були дитячі іграшки (так звані спінери) чи колеса від велосипедів, малозрозуміло.

    «Вся інформація про речі буде в Бучанському райвідділку поліції. Можливо ви впізнаєте свої речі», − додав автор відео.

    Нагадаємо, росіяни торгують речами, викраденими їх солдатами під час нападу на Україну.

    Жінка на ім’я Ірина Чеботкіна виставила у місцевій соцмережевій групі міста Твер шуруповерт. У описі авторка оголошення вказала, що інструмент «фірмовий, у відмінному стані, чоловік привіз зі спецоперації з України».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Що крали рашисти в Україні. Нове шокуюче відео