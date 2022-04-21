На Донеччині окупанти просуваються в бік Краматорська – міноборони Британії

Росія намагається забезпечити безпосередню повітряну підтримку своєму наступу на сході України

У Донецькій області окупанти просуваються в бік Краматорська і наносити по місту постійні ракетні обстріли. Про це повідомляє розвідка міноборони Великої Британії.

«Російські сили наразі просуваються з опорних ділянок на Донбасі в бік Краматорська, який продовжує зазнавати постійних ракетних обстрілів. Високий рівень російської повітряної активності зберігається, оскільки Росія намагається забезпечити безпосередню повітряну підтримку своєму наступу на сході України, придушити та знищити українські засоби протиповітряної оборони», – йдеться у повідомленні.

Британська розвідка також зазначає, що Росія, ймовірно, бажає продемонструвати значні успіхи перед щорічними святкуваннями Дня Перемоги 9 травня. Це може вплинути на те, наскільки швидко та рішуче вони намагатимуться провести наступальні операції напередодні цієї дати.

Нагадаємо, раніше міноборони Британії повідомило, що ракетні удари триватимуть по всій території України. До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Британія шукає способи передати Україні протикорабельні ракети Brimstone.