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    «Благаю, склади зброю»: волинянка звернулася до сина, який воює за окупантів (відео)

    Жінка закликала сина не воювати проти співвітчизників - «Благаю, склади зброю»: волинянка звернулася до сина, який воює за окупантів (відео)
    Жінка закликала сина не воювати проти співвітчизників
    скріншот з відео

    Жінці важко повірити в те, що її син вбиває українців. Вона просить його повернутися додому

    Мати одного з російських солдатів, яка проживає на Волині, звернулася до свого сина: вона закликала його скласти зброю і не вбивати своїх співвітчизників. Про це повідомляє Управління СБУ у Волинській області.

    У 2012 році син жінки переїхав до родичів в Росію, а у 2017 році закінчив військове училище в Омську і залишився служити в армії країни-агресора. Востаннє син виходив на зв'язок з мамою в березні, проте не зізнався, що воює проти України. Контррозвідникам вдалося з'ясувати, що він в цей час воює на Херсонському напрямку у складі армії окупантів.

    Жінці важко повірити в те, що її син вбиває українців. Вона закликала його скласти зброю і не воювати проти мирних і невинних людей.

    «Тут твоя вся рідня, тут похований твій тато, бабусі, які тебе так любили. Я дуже сумую за тобою і благаю, синку: склади зброю і повернися в рідну Україну, в рідний дім», – звернулася жінка до сина.

    Також вона закликала українських матерів, у яких сини воюють на боці окупантів, аби ті повертали своїх синів додому, бо «можливо, це єдиний шанс зберегти їм життя».

    Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти активізували підготовку до «референдуму». Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна жінка окупація #stoprussia
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    «Благаю, склади зброю»: волинянка звернулася до сина, який воює за окупантів (відео)