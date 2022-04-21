«Благаю, склади зброю»: волинянка звернулася до сина, який воює за окупантів (відео)

Жінці важко повірити в те, що її син вбиває українців. Вона просить його повернутися додому

Мати одного з російських солдатів, яка проживає на Волині, звернулася до свого сина: вона закликала його скласти зброю і не вбивати своїх співвітчизників. Про це повідомляє Управління СБУ у Волинській області.

У 2012 році син жінки переїхав до родичів в Росію, а у 2017 році закінчив військове училище в Омську і залишився служити в армії країни-агресора. Востаннє син виходив на зв'язок з мамою в березні, проте не зізнався, що воює проти України. Контррозвідникам вдалося з'ясувати, що він в цей час воює на Херсонському напрямку у складі армії окупантів.

Жінці важко повірити в те, що її син вбиває українців. Вона закликала його скласти зброю і не воювати проти мирних і невинних людей.

«Тут твоя вся рідня, тут похований твій тато, бабусі, які тебе так любили. Я дуже сумую за тобою і благаю, синку: склади зброю і повернися в рідну Україну, в рідний дім», – звернулася жінка до сина.

Також вона закликала українських матерів, у яких сини воюють на боці окупантів, аби ті повертали своїх синів додому, бо «можливо, це єдиний шанс зберегти їм життя».