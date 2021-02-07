  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Сходження льодовику в Гімалаях: невідома доля понад ста осіб

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span lang="uk-UA">Найбільше постраждалих &ndash; серед працівників</span><span lang="uk-UA"> гідроелектростанції &laquo;Рішіганга&raquo;, на яку припав основний удар</span></p> - Сходження льодовику в Гімалаях: невідома доля понад ста осіб

    Найбільше постраждалих – серед працівників гідроелектростанції «Рішіганга», на яку припав основний удар

    Фото: скріншот з відео

    Пошуком зниклих займається індо-тибетська прикордонна поліція

    Понад сто чоловік зникли безвісти через сходження льодовика та повʼязану з ним повінь в індійському штаті Уттаракханд.

    Про це повідомляє Hindustan Times.

    Через сходження льодовика значно піднявся рівень води у річці Дхауліганг (один з витоків Гангу), після чого потоп зруйнував електростанцію, яку тут будували. Зникли працівники, які її зводили.

    Місцева влада пояснила, що внаслідок сходження льодовика у річку потрапила вода, що була за ним, а також бруд і сміття.

    Пошуком зниклих займається індо-тибетська прикордонна поліція, наразі відомо про близько 10 знайдених тіл. Влада вважає, що решта зниклих безвісти, найімовірніше, також загинули.

    Жителів навколишніх сіл евакуювали, також людей просять не поширювати неперевірену інформацію, яка ґрунтується на старих відео повеней.

    Центральна влада спрямувала армію на допомогу штату Уттаракханд, прем’єр країни Нарендра Моді також пообіцяв усю необхідну допомогу.

    Як повідомлялося раніше, в 2019 році внаслідок повені в індійському штаті Уттаракханд загинули десятки людей.

    Теги: місцева влада Індія потоп повінь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies