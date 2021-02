Сходження льодовику в Гімалаях: невідома доля понад ста осіб

Понад сто чоловік зникли безвісти через сходження льодовика та повʼязану з ним повінь в індійському штаті Уттаракханд.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Через сходження льодовика значно піднявся рівень води у річці Дхауліганг (один з витоків Гангу), після чого потоп зруйнував електростанцію, яку тут будували. Зникли працівники, які її зводили.

Місцева влада пояснила, що внаслідок сходження льодовика у річку потрапила вода, що була за ним, а також бруд і сміття.

IAF Mi-17 & Chinook helicopters from Chandigarh and elsewhere on standby for search & rescue ops in #Uttarakhand. Will be required very soon given the devastation. Prayers. pic.twitter.com/sFok7pouKO