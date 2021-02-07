Сходження льодовику в Гімалаях: невідома доля понад ста осіб

Пошуком зниклих займається індо-тибетська прикордонна поліція

Понад сто чоловік зникли безвісти через сходження льодовика та повʼязану з ним повінь в індійському штаті Уттаракханд.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Через сходження льодовика значно піднявся рівень води у річці Дхауліганг (один з витоків Гангу), після чого потоп зруйнував електростанцію, яку тут будували. Зникли працівники, які її зводили.

Місцева влада пояснила, що внаслідок сходження льодовика у річку потрапила вода, що була за ним, а також бруд і сміття.

IAF Mi-17 & Chinook helicopters from Chandigarh and elsewhere on standby for search & rescue ops in #Uttarakhand. Will be required very soon given the devastation. Prayers. pic.twitter.com/sFok7pouKO — Shiv Aroor (@ShivAroor) February 7, 2021

Пошуком зниклих займається індо-тибетська прикордонна поліція, наразі відомо про близько 10 знайдених тіл. Влада вважає, що решта зниклих безвісти, найімовірніше, також загинули.

Pls be safe everyone living on the banks of river Dhauli Ganga. Prayers for everyone’s safety. Share the alert max for information and timely action. #Uttarakhand pic.twitter.com/4ZJHyp7JBj — Vaibhav Walia (@vbwalia) February 7, 2021

Жителів навколишніх сіл евакуювали, також людей просять не поширювати неперевірену інформацію, яка ґрунтується на старих відео повеней.

Центральна влада спрямувала армію на допомогу штату Уттаракханд, прем’єр країни Нарендра Моді також пообіцяв усю необхідну допомогу.

Як повідомлялося раніше, в 2019 році внаслідок повені в індійському штаті Уттаракханд загинули десятки людей.