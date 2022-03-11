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    Окупант скаржиться, що бліцкриг РФ провалився: вороги розуміють, що Київ не взяти

    Російські загарбники розуміють, що їм вже не здобути перемоги в Україні - Окупант скаржиться, що бліцкриг РФ провалився: вороги розуміють, що Київ не взяти
    Російські загарбники розуміють, що їм вже не здобути перемоги в Україні

    «У нас просто мало людей залишилося. Багато загинуло, багато поранених», – жаліється загарбник дружині

    Попри усю пропагандистку риторику головне бажання путінських окупантів – вціліти і дочекатися ротації, щоб поїхати з України і більше не повертатися.

    Такий висновок можна зробити із перехопленої СБУ розмови загарбників, які намагалися захопити Київ через Бородянку.

    Увага! Присутня ненормативна лексика!

    «У нас просто мало людей залишилося. Багато загинуло, багато поранених з нашої частини, з нашого батальйону. Але ходять радісні новини: ми в Білорусь скоро поїдемо і будемо там чекати. Я сподіваюся, що нас вже додому відправлять», – ділиться окупант зі своєю дружиною.

    Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії В’ячеслава Маклагіна, який брав участь в «операціях» росіян у Сирії.

    Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова. Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму». Також Збройні сили ліквідували наступника Мотороли.

    Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.

    Теги: Білорусь Росія СБУ війна
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    Окупант скаржиться, що бліцкриг РФ провалився: вороги розуміють, що Київ не взяти