Окупант скаржиться, що бліцкриг РФ провалився: вороги розуміють, що Київ не взяти

Російські загарбники розуміють, що їм вже не здобути перемоги в Україні

«У нас просто мало людей залишилося. Багато загинуло, багато поранених», – жаліється загарбник дружині

Попри усю пропагандистку риторику головне бажання путінських окупантів – вціліти і дочекатися ротації, щоб поїхати з України і більше не повертатися.

Такий висновок можна зробити із перехопленої СБУ розмови загарбників, які намагалися захопити Київ через Бородянку.

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«У нас просто мало людей залишилося. Багато загинуло, багато поранених з нашої частини, з нашого батальйону. Але ходять радісні новини: ми в Білорусь скоро поїдемо і будемо там чекати. Я сподіваюся, що нас вже додому відправлять», – ділиться окупант зі своєю дружиною.