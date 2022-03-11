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    Мер Терехов дав поради харків'янам через наближення сильних морозів

    Мер Терехов дав поради харків'янам через наближення сильних морозів
    фото з відкритих джерел

    Мер дав поради людям, адже наближаються сильні морози

    Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до харків'ян у 16 день війни та порадив людям, що робити у сильні морози. Про це він повідомив у своєму Telegram.

    Харків вже 16 день росіяни нещадно обстрілюють. Багато будинків зруйновані. Попри роботу комунальників, відновити теплопостачання у 400 будинках неможливо.

    Тому Терехов попросив харків'ян залишатись в підвалах, метро, бомбосховищах. Людей забезпечать теплою одежею, їжею та медикаментами.

    Також можна переходити до шкіл та дитсадків, які опалюються.

    Нагадаємо, рятувальники у Харкові та області продовжують розбирати завали після бомбардування житлових будинків, також знищено найбільший торгово-розважальний комплекс «Нікольський».

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    Теги: Харків Росія окупанти метро війна мер рятувальники Ігор Терехов
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    Мер Терехов дав поради харків'янам через наближення сильних морозів