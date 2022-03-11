Мер Терехов дав поради харків'янам через наближення сильних морозів

Мер дав поради людям, адже наближаються сильні морози

Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до харків'ян у 16 день війни та порадив людям, що робити у сильні морози. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Харків вже 16 день росіяни нещадно обстрілюють. Багато будинків зруйновані. Попри роботу комунальників, відновити теплопостачання у 400 будинках неможливо.

Тому Терехов попросив харків'ян залишатись в підвалах, метро, бомбосховищах. Людей забезпечать теплою одежею, їжею та медикаментами.

Також можна переходити до шкіл та дитсадків, які опалюються.

Нагадаємо, рятувальники у Харкові та області продовжують розбирати завали після бомбардування житлових будинків, також знищено найбільший торгово-розважальний комплекс «Нікольський».