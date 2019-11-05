  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Лісовому масиві вночі згорів автомобіль

    • Розсилка
    Рятувальники за пів години ліквідували автомобільну пожежу - На Лісовому масиві вночі згорів автомобіль
    Рятувальники за пів години ліквідували автомобільну пожежу
    Фото: ДСНС

    В автомобілі пошкоджено моторний відсік, салон і покриття

    У ніч на вівторок, 5 листопада, дворі 9-поверхового житлового будинку на вул. Мілютенка, 23 у Деснянському районі столиці загорівся автомобіль. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 01:55.

    До місця виклику було направлено рятувальників 19-Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що горить автомобіль Skoda Fabia, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС. 

    О 02:21 пожежу вдалося ліквідувати.

    Внаслідок займання в автомобілі пошкоджено моторний відсік, салон та лакофарбове покриття.

    Постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Як повідомлялося, минулого тижня у Києві сталося 140 пожеж. На пожежах травмована одна особа та врятовано четверо людей.

    4 листопада сталася пожежа у будинку на вул. Шолом-Алейхема, 9. У під`їзді 9-поверхового житлового будинку зайнялося сміття на площі 4 кв. м, яке знаходилось між 6 та 7 поверхом в загальному коридорі.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ