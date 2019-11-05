На Лісовому масиві вночі згорів автомобіль



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Рятувальники за пів години ліквідували автомобільну пожежу Фото: ДСНС

В автомобілі пошкоджено моторний відсік, салон і покриття

У ніч на вівторок, 5 листопада, дворі 9-поверхового житлового будинку на вул. Мілютенка, 23 у Деснянському районі столиці загорівся автомобіль. Інформація про пожежу надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 01:55.

До місця виклику було направлено рятувальників 19-Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що горить автомобіль Skoda Fabia, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 02:21 пожежу вдалося ліквідувати.

Внаслідок займання в автомобілі пошкоджено моторний відсік, салон та лакофарбове покриття.

Постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Як повідомлялося, минулого тижня у Києві сталося 140 пожеж. На пожежах травмована одна особа та врятовано четверо людей.

4 листопада сталася пожежа у будинку на вул. Шолом-Алейхема, 9. У під`їзді 9-поверхового житлового будинку зайнялося сміття на площі 4 кв. м, яке знаходилось між 6 та 7 поверхом в загальному коридорі.