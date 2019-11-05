Всі станції метро відкриті після «замінування»



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Вибухонебезпечних предметів на станціях не виявлено

Станції столичного метро «Майдан Незалежності», «Палац спорту» та відповідні пересадки відчинено для пасажирів після перевірки правоохоронцями.

Вибухонебезпечних предметів на станціях не виявлено. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Метро працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, сьогодні близько 9:30 надійшов анонімний дзвінок про мінування станцій «Майдан Незалежності», «Палац спорту». Після цього станції і відповідні пересадки на лінії були зачинені для пасажирів. Потяги проходили без зупинок.

Як повідомляв «Главком», на станції «Хрещатик» зібрався великий натовп людей, які чекали на відкриття «Майдану Незалежності» для пересадки на іншу лінію метро.

Нагадаємо, 1 листопада близько 10-ї години станції метро «Хрещатик» були закрити через анонімний дзвінок про мінування. Ці станції, а також відповідні пересадки були зачинено для пасажирів.

Близько 10:40 станцію метро «Арсенальна» закрили на вхід через велику кількість пасажирів, які підіймалися з підземки на вихід. Усі ескалатори на станції «Арсенальна» працювали на підйом у зв‘язку зі збільшенням пасажиропотоку.



