Американці оприлюднили попередні результати випробувань вакцини від коронавіруса



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Експерименти показали, що для захисту від нового вірусу достатньо однієї дози препарату, але це не означає, що на людський організм вакцина подіє аналогічно, - науковці

Тестування на мишах показало, що препарат не ускладнює перебіг хвороби, про що вчені турбувалися раніше

Американська біотехнологічна компанія Moderna оприлюднила попередні результати випробування вакцини від Covid-19. Нові результати випробувань публікує портал bioRxiv.

Зазначається, що тестування на мишах показало, що препарат не ускладнює перебіг хвороби, про що вчені турбувалися раніше.

Вчені з Массачусетса вводили мишам препарат по одному-два рази, а також малі дози, яких недостатньо, щоб викликати захисну імунну відповідь, після цього тварин заражали коронавірусом.

«Експерименти показали, що для захисту від нового вірусу достатньо однієї дози препарату, але це не означає, що на людський організм вакцина подіє аналогічно», - відзначається в дослідженні.

У компанії інформують, що випробування препарату на людях заплановано у липні, у експерименті візьмуть участь 30 тисяч осіб.

Вчені побоювалися, що вакцина може погіршити перебіг хвороби за аналогією з вакциною від вірусу SARS - близького родича Covid-19. Тоді з'ясувалося, що вакцина підвищує ризик важкого перебігу хвороби, особливо у людей зі слабким імунітетом.

Moderna почала тестування вакцини ще в березні, а в травні відзвітувала про успішне випробування на людях. Це не єдина організація в США, яка працює над препаратом від коронавірусу. Клінічними випробуваннями також займається компанія Novavax, яку спонсорує мільярдер і філантроп Білл Гейтс.

Щонайменше ще п'ять інших вакцин знаходяться в розробці в інших країнах світу, в тому числі в Китаї, Великобританії та Росії.

До відома, до відома у світі станом на 13 червня заразилися коронавірусом 7 629 227 осіб. Загальна кількість померлих від інфекції - 425 330. У свою чергу, одужали 3 613 211 громадян.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2 046 643), Бразилія (828 810), Росія (510 761), Індія (297 535), Велика Британія (294 402), Іспанія (243 209), Італія (236 142), Перу (214788), Франція (193 220), Німеччина (187 226), Іран (182 525) і Туреччина (175 218).

Найбільша кількість смертей зафіксовано в США - 114 643 особи, Бразилії - 41 828, Великій Британії - 41 566, в Італії - 34 223, Франції - 29 377 та Іспанії - 27 136. У Китаї в цілому - 4638, вже більше місяця не зафіксовано ні одного летального випадку