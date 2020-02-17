SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників для роздачі інтернету



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Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида Фото: Space

Загальна кількість супутників Starlink на орбіті тепер складає 300

Американська компанія SpaceX вивела на орбіту чергову партію з 60 супутників Starlink, що мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет по всій планеті

Про це повідомляється на сайті Spacе.

«SpaceX успішно запустила на орбіту ще одну партію з 60 супутників Starlink, 17 лютого. Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида, супутники у космос вивела ракета-носій Falcon 9», - йдеться у повідомленні.

Це вже п’ята місія з виводу супутників Starlink у космос, їхня загальна кількість на орбіті тепер складає 300.

SpaceX планує у найближчій перспективі вивести на орбіту 12 тис. супутників Starlink, в майбутньому їх може стати більше.

Нагадаємо, 7 січня ракета-носій Falcon 9 відправилася на орбіту з новою групою з 60 міні-супутників, призначених для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Це був третій вивід на орбіту групи інтернет-супутників в рамках проекту Starlink. Перші 60 супутників запустили наприкінці травня, а другі - в листопаді минулого року.

Starlink - супутникова мережа наступного покоління, здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет. Практична реалізація проєкту почалася 22 лютого 2018 року, коли Falcon 9 вивела на орбіту два тестових супутники - Tintin-A і Tintin-B. Всього планується запустити близько 12 тисяч супутників. Додаткові 30 тисяч супутників планується вивести на орбіти з висотами від 328 до 580 кілометрів.

SpaceX оцінювала витрати на реалізацію проекту в 10 мільярдів доларів, але експерти вважають цю цифру заниженою. Перші 60 супутників Starlink були запущені у травні 2019 року, в червні повідомлялося, що три з них втратили зв'язок із Землею і припинили функціонування.