Проросійські політики в Україні кинули Кремль на мільярди доларів – Bellingcat

Головним завданням проросійських сил було приведення до влади маріонеток Кремля

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat розповів, що Росія від 2014 року витратила мільярди доларів на мережу проросійських політиків в Україні, але ті їх кинули на гроші. Про це журналіст розповів в ефірі Youtube каналу «Продолжение следует».

За його словами, це було 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ. Кожен із них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня. Грозєв додав, що головним завданням агентів було, що після вторгнення Росії до України станеться державний переворот – і до влади швидко прийде російське керівництво.

Зрештою агентура не спрацювала: «І тут навіть ці українські агенти, які брали гроші, кинули їх. Просто кинули».

«Зараз ми закінчуємо одне розслідування, разом з «Інсайдером», про те, скільки грошей було витрачено ФСБ, щоб гарантувати підтримку якимось тіньовим політичним класом в Україні цієї війни та створення внутрішнього держперевороту одразу після вторгнення.

Ось там йдеться про мільярди доларів, а не рублів. Було витрачено з 2014 року і до сьогодні. Вони вербували на папері і потім виявилося, що... Ну так, вони летіли, щоб зустрічатися з ними в Таїланді, Мальдівах, Кіпрі. Ці гроші вони витратили на зустрічі. Їм давали готівкою», – розповів Грозєв.

Нагадаємо, раніше Христо Грозєв припустив, що однією з нових переговорних умов Росії буде зміна очільника уряду в Україні і призначення на цю посаду Юрія Бойка.