Глава РПЦ освятив «головну церкву армії» країни-агресора (фото)



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У головному військовому храмі Росії

Патріарх Кирил освятив головний військовий храм Росії

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил освятив головний храм збройних сил Росії – собор Воскресіння Христового. Про це повідомляє РІА Новини.

Собор і військовий музей звели в підмосковному військово-патріотичному парку «Патріот» до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні. Планувалося провести церемонію відкриття до Дня Перемоги, але захід довелося перенести через пандемію коронавірусу.

Згідно з санітарними вимогами, число учасників богослужіння обмежено: присутні тільки архієреї і священики Російської православної церкви (РПЦ), глава міністерства оборони Сергій Шойгу, його заступники та представники світської влади.

Храм будувався на добровільні пожертвування громадян і організацій, що надійшли в благодійний фонд «Воскресіння». На будівництво було зібрано понад три мільярди рублів.

Нагадаємо, у Росії піп під час проповіді агітував голосувати за путінські правки до Конституції.

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