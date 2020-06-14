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    У світі

    Глава РПЦ освятив «головну церкву армії» країни-агресора (фото)

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    У головному військовому храмі Росії - Глава РПЦ освятив «головну церкву армії» країни-агресора (фото)
    У головному військовому храмі Росії

    Патріарх Кирил освятив головний військовий храм Росії

    Патріарх Московський і всієї Русі Кирил освятив головний храм збройних сил Росії – собор Воскресіння Христового. Про це повідомляє РІА Новини.

    Собор і військовий музей звели в підмосковному військово-патріотичному парку «Патріот» до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні. Планувалося провести церемонію відкриття до Дня Перемоги, але захід довелося перенести через пандемію коронавірусу.

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    Згідно з санітарними вимогами, число учасників богослужіння обмежено: присутні тільки архієреї і священики Російської православної церкви (РПЦ), глава міністерства оборони Сергій Шойгу, його заступники та представники світської влади.

    Храм будувався на добровільні пожертвування громадян і організацій, що надійшли в благодійний фонд «Воскресіння». На будівництво було зібрано понад три мільярди рублів.

    Нагадаємо, у Росії піп під час проповіді агітував голосувати за путінські правки до Конституції.

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