HBO підтвердив вихід спецвипуску серіалу «Друзі»



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Кожен із акторів отримає по 2,5 млн доларів

Епізод повинен вийти у травні 2020 року

Стрімінговий портал HBO Max підтвердив вихід спецвипуску культового серіалу «Друзі».

Про це повідомляє WarnerMedia.

Епізод повинен вийти у травні 2020 року. Після цього всі 236 серій «Друзів» будуть доступні в онлайн-кінотеатрі.

У возз'єднанні візьмуть участь усі виконавці головних ролей: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Лебланк, Меттью Перрі та Девід Швіммер.

Кожен із них отримає по 2,5 млн доларів.

Як відомо, популярний серіал «Друзі» виходив із 1994 по 2004 рік і витримав 10 сезонів.