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    У мережі з’явилися рідкісні кадри з життя тварин у Чорнобильській зоні (відео)

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    У заповіднику лосі почувають себе цілком комфортно й безпечно - У мережі з’явилися рідкісні кадри з життя тварин у Чорнобильській зоні (відео)
    У заповіднику лосі почувають себе цілком комфортно й безпечно
    Фото: Віктор Кучинський/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

    Тварини у Чорнобильській зоні вільно почуваються без сусідства людей

    Чорнобильська зона стала комфортним домом для багатьох тварин. Тут проживають коні Пржевальського, лосі, сарни, олені, кабани, рисі, вовки, ведмеді, болотні черепахи та велика кількість видів птахів.

    Співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника опублікували на своїй сторінці у Facebook відео з життя тварин у зоні відчуження.

    «Літо. Заповідник. Зелений світ. Комфортний дім для мешканців зони відчуження. Пориньте в чудову атмосферу місця, де природа може бути собою…» – йдеться у дописі.

    На відео потрапив лось, який вільно гуляє просторами заповідника, сарна і чимала черепаха.

    Працівники заповідника також зазначили, що болотна черепаха європейська – єдиний вид прісноводних черепах, що мешкає на території України.

    Цій черепасі добре у зарослих рослинністю водоймах Чорнобильського заповідника.

    «На берег ці рептилії теж вибираються. Не тільки, щоб поїсти. Саме тут, неподалік води, черепахи копають ямки, куди відкладають яйця. Через 2-3 місяці будуть черепашки», – повідомили співробітники заповідника.

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    У мережі з’явилися рідкісні кадри з життя тварин у Чорнобильській зоні (відео)
    У мережі з’явилися рідкісні кадри з життя тварин у Чорнобильській зоні (відео)
    У мережі з’явилися рідкісні кадри з життя тварин у Чорнобильській зоні (відео)

    Нагадаємо, в табунах коней Пржевальського, які проживають у Чорнобильській зоні, поповнення. Нещодавно табун з 12 особин помітили на північній окраїні міста Чорнобиль. Четверо коней – лошата цього року народження.

    Теги: Чорнобильська зона тварини Заповідники природа
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    У мережі з’явилися рідкісні кадри з життя тварин у Чорнобильській зоні (відео)