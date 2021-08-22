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    У аеропорту Києва через затримку рейсів у літаку непритомніють пасажири (відео)

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    Людям стає зле у літаку - У аеропорту Києва через затримку рейсів у літаку непритомніють пасажири (відео)
    Людям стає зле у літаку
    Скріншот із відео

    Рейс мав вилетіти ще о 16:45, однак затримується через те, що постійно прибувають дипломати

    На борту літака PQ521 «Іракліон – Київ» почали непритомніти люди. Все через затримку рейсу, який мав вилетіти ще о 16:45, але досі перебуває у аеропорту. Відео з літака оприлюднили у Telegram-спільноті Київ оперативний.

    Працівники аеропорту кажуть, що рейс переносять через те, що у Київ постійно прибувають різні дипломати і все зайнято для посадки їхніх літаків.

    Нагадаємо, у Київ прибувають учасники саміту «Кримська платформа».

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    Теги: Київ аеропорт
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    У аеропорту Києва через затримку рейсів у літаку непритомніють пасажири (відео)