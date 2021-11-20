У селищі Славське на Львівщині випав перший сніг

У п'ятницю, 19 листопада, на популярному гірськолижному курорті – у селищі Славське на Львівщині випав перший сніг. Про це свідчить відео з камери спостереження, яка встановлена на горі Тростян.

Упродовж 20 листопада синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом на всій території Львівщини. А 21 листопада буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів і лише в другій половині дня невеликий дощ.

Нагадаємо, перевали Закарпаття припорошило першим снігом. Вісім одиниць техніки працює на чотирьох перевалах Закарпаття. Вночі та під ранок на дорогах ожеледиця. Покриття дорожники обробляють протиожеледними матеріалами.

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