  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Львівщині випав перший сніг

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом на всій території Львівщини - На Львівщині випав перший сніг
    Синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом на всій території Львівщини
    Фото: скріншот з відеотрансляції

    У селищі Славське на Львівщині випав перший сніг

    У п'ятницю, 19 листопада, на популярному гірськолижному курорті – у селищі Славське на Львівщині випав перший сніг. Про це свідчить відео з камери спостереження, яка встановлена на горі Тростян.

    Упродовж 20 листопада синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом на всій території Львівщини. А 21 листопада буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів і лише в другій половині дня невеликий дощ.

    Нагадаємо, перевали Закарпаття припорошило першим снігом. Вісім одиниць техніки працює на чотирьох перевалах Закарпаття. Вночі та під ранок на дорогах ожеледиця. Покриття дорожники обробляють протиожеледними матеріалами.

    Читайте також:


    Теги: снігопад дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Львівщині випав перший сніг