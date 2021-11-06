Ексміністр енергетики увійшов у топ-10 найкращих бодібілдерів світу

Ігор Насалик брав участь у чемпіонаті в складі збірної команди України

Ексміністр енергетики та вугільної промисловості України, 59-річний Ігор Насалик, увійшов в десятку кращих у світі бодібілдерів у категорії менфізік (шорти) 50+. Про це інформують «Вікна».

Двічі міський голова Калуша брав участь у чемпіонаті світу в складі збірної команди України.

«Взяти участь у спортивному змаганні на світовому рівні IFBB World Championships body building було його мрією. Я пишаюся бути причетною до цього знаменного результату, оскільки була відповідальною за правильне харчування, подане з любов'ю. І я щаслива, що зі мною по житті йде Чоловік із великої літери!» – прокоментувала перемогу Насалика його дружина Гюзель.

Як відомо, в 2009-му Ігор Насалик завоював золото на відкритому чемпіонаті України з пауерліфтингу та жиму лежачи, коли підняв 135 кг.

А 2013 року тоді міський голова Калуша виборов «бронзу» Кубка України з бодібілдингу, фітнесу та атлетизму на ІІІ Кубку України з бодібілдингу, фітнесу та атлетизму за версією Всесвітньої федерації WBPF. Тоді 50-річний Ігор Насалик був найстаршим серед ветеранів спорту.

Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) скасувала постанову про закриття кримінальної справи проти ексміністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика, якого підозрюють у декларуванні недостовірних даних.

Раніше повідомлялося, що Насалик оскаржив закриття своєї справи щодо декларації.

Ексміністр також нагадав, що Верховний суд України 10 квітня 2019 визнав незаконним рішення НАЗК з приводу його декларації, на підставі якого було розпочато кримінальне провадження, а результати перевірки декларації скасував.

Крім цього, Насалик наголосив, що неодноразово звертався до НАЗК щодо роз'яснень, чи зобов'язаний він вказувати в декларації «борг», що оскаржується в суді. На що двічі отримав від НАЗК відповідь про те, що в декларації не потрібно вказувати спірні фінансові зобов'язання, які їм не визнаються і оскаржуються в суді, до рішення суду.

Ексміністр зазначив, що, в разі відмови у задоволенні його апеляційної скарги, має намір відстоювати свої права та захищати інтереси аж до Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв «Главком», 24 листопада 2020 року ВАКС відмовив Насалику в продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування на підставі рішення КСУ від 27 жовтня.