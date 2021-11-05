Не минуло й пів року, як орендодавці самокатів почали виконувати вимоги влади Києва

Перші білі рамки з графічною позначкою самокату всередині вже з’явилися в центрі Києва

У Києві з’явилися перші парковки електросамокатів

Після попередження столичної влади оператори надання послуги з прокату електросамокатів почали наносити розмітку, де мають паркуватися самокати. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов.

Він нагадав, що у Меморандумі про співпрацю з містом оператори зобов’язалися упорядкувати точки ранкового старту, але цей процес затягувався.

«Ситуація ускладнюється погодними умовами – самокатний сезон закінчується зазвичай наприкінці листопада, і скоро оператори взагалі прибиратимуть їх з вулиць до весни. Однак перші білі рамки з графічною позначкою самокату всередині вже з’явилися у центральних частинах Шевченківського та Печерського районів», – зазначив Усов.

Заступник голови КМДА додав, що в результаті така розмітка має бути у всьому Києві на чітко затверджених паркомісцях. І лише звідти самокати мають стартувати.

«Таким чином у місті вирішиться проблема, коли після підзарядки зранку вони стоять деінде. Раз на добу оператори будуть зобов’язані збирати та повертати самокати на означені точки», – сказав Усов.

Низку інших порушень, за які оператори отримали попередження на нараді, вони вже також виправили: повністю унеможливили рух самокатів на Пейзажній алеї, пішохідній частині вулиці Сагайдачного та у парку Шевченка, а також обмежили швидкість до 14 км/год в частині історичного центру Києва.

Нагадаємо, 24 червня Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва. Згідно з документом, оператори зменшили максимальну швидкість до 20 км/год, а у спеціальних зонах – до 14 км/год. Окрім того, Меморандумом визначено зони заборони руху та зафіксовано упорядкування точок ранкового старту.

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