  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    У Харкові на спорткарі Jaguar засвітилася пара українців поважного віку (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Щаслива старість може мати такий вигляд - У Харкові на спорткарі Jaguar засвітилася пара українців поважного віку (відео)
    Щаслива старість може мати такий вигляд
    Скріншот із відео

    Пара українських пенсіонерів на спорткарі підірвала соцмережі

    У Харкові очевидець зняв на відео незвичайну літню пару, яка ганяла на сучасному дорогому спорткарі. Кадри опублікував в TikTok Харків Live.

    На ролику видно, що замість пара їздить на Jaguar F-Type.

    @livekharkov

    Счастливая старость существует, хотели бы так кататься в 70 лет

    оригинальный звук - Харьков LIVE

    «Щаслива старість існує, хотіли б так кататися в 70 років?», – написав автор публікації.

    Вартість такого спорткара може становити від 2 млн до 5 млн грн.

    Читайте також: У США з’явилися безпілотні таксі. Як вони працюють? (відео)
    Теги: Харків TikTok
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Харкові на спорткарі Jaguar засвітилася пара українців поважного віку (відео)