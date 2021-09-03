У Харкові на спорткарі Jaguar засвітилася пара українців поважного віку (відео)
Щаслива старість може мати такий вигляд
Скріншот із відео
Пара українських пенсіонерів на спорткарі підірвала соцмережі
У Харкові очевидець зняв на відео незвичайну літню пару, яка ганяла на сучасному дорогому спорткарі. Кадри опублікував в TikTok Харків Live.
На ролику видно, що замість пара їздить на Jaguar F-Type.
@livekharkov
Счастливая старость существует, хотели бы так кататься в 70 леторигинальный звук - Харьков LIVE
«Щаслива старість існує, хотіли б так кататися в 70 років?», – написав автор публікації.
Вартість такого спорткара може становити від 2 млн до 5 млн грн.
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