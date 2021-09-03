У Харкові на спорткарі Jaguar засвітилася пара українців поважного віку (відео)

Щаслива старість може мати такий вигляд

Пара українських пенсіонерів на спорткарі підірвала соцмережі

У Харкові очевидець зняв на відео незвичайну літню пару, яка ганяла на сучасному дорогому спорткарі. Кадри опублікував в TikTok Харків Live.

На ролику видно, що замість пара їздить на Jaguar F-Type.

@livekharkov Счастливая старость существует, хотели бы так кататься в 70 лет оригинальный звук - Харьков LIVE

«Щаслива старість існує, хотіли б так кататися в 70 років?», – написав автор публікації.

Вартість такого спорткара може становити від 2 млн до 5 млн грн.