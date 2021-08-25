У США з’явилися безпілотні таксі. Як вони працюють? (відео)

У Сан-Франциско можна скористатися безпілотним таксі. Але таку можливість мають поки що не всі

В США, у місті Сан-Франциско, можна скористатися безпілотним таксі. Послугу запустила компанія Waymo, що є частиною світового гіганта, якого у світі знають під назвою Google, хоча з 2015 року керуюча компанія називається Alphabet.

Безпілотні таксі Waymo їздили дорогами міста з лютого 2021 року. Але скористатися ними могли лише співробітники компанія. Проте відтепер викликати безпілотник можуть і звичайні пасажири. Щоправда, лише обрані. В компанії їх називають «довіреними тестувальниками».

Для безпілотних таксі Waymo використовує електричні кросовери Jaguar I-Pace з системою автоматичного управління.

Учасникам програми не доведеться платити за послуги таксі, але їм заборонено ділитися думками та враженнями від поїздок публічно, а свої відгуки потрібно направляти співробітникам компанії.

Waymo заявляє, що система автономного керування автомобілем, яку розробила компанія, здатна не тільки реагувати на машини, пішоходів, знаки та сигнали світлофора, а й прогнозувати події для уникнення аварій. Однак в рамках програми Trusted Tester у таксі все ж буде знаходитися водій на випадок екстрених ситуацій.

Waymo працює над безпілотними автомобілями з 2009 року. З моменту виходу першого безпілотника на дороги загального користування, тестовий автопарк Waymo намотав понад 32 мільйони кілометрів. Причому частину з них – також із пасажирами.