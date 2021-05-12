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    Популярна соціальна мережа запускає сервіс з пошуку роботи

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    TikTok - Популярна соціальна мережа запускає сервіс з пошуку роботи
    TikTok
    Фото з відкритих джерел

    Допомагати, шукати нову роботу, буде TikTok – одна з найпопулярніших соціальних мереж в світі

    TikTok – популярна соціальна мереж родом з Китаю – запускає новий інструмент, за допомогою якого компанії зможуть наймати працівників на роботу. Сервіс уже тестують на обмеженому колі користувачів.

    Сервіс не буде інтегровано в платформу TikTok. Це окрема вебсторінка, отримати доступ до якої можна з програми соцмережі. На цій сторінці різноманітні бренди зможуть публікувати списки вакансій. Користувачі будуть бачити вакансії і за необхідності зможуть зв'язатися з роботодавцем для уточнення питань.

    Сервіс також дасть можливість публікації резюме у форматі відеоролика. Ідея полягає в тому, щоб дати можливість креативно розповісти про себе і свій досвід роботи в тій чи іншій сфері у відеозверненні.

    TikTok також буде пропонувати користувачам розміщувати резюме у своїх облікових записах, щоб створити додаткову рекламу сервісу.

    Сьогодні TikTok – це одна з найпопулярніших соціальних мереж у світі. За даними аналітиків з Sensor Tower, додаток цієї мережі є найпопулярнішим серед смартфонів, які працюють IOS. Що стосуються Android-пристроїв, тут TikTok займає друге місце.

    Як виглядає список найпопулярніших додатків в світі станом на травень 2021 року, дивиться за цим посиланням.

    Джерело: 24 канал

    Теги: TikTok
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