Смертельне ДТП на мосту Патона: двоє водіїв отримали по шість років тюрми



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ДТП на мосту Патона сталося у червні 2017 року Фото: dtp.kiev.ua

В результаті ДТП загинув пасажир Porsche Cayenne

Суд оголосив обвинувальний вирок водіям двох транспортних засобів за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками 16 червня 2017 року на мосту Патона в Києві.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, водій вантажного автомобіля Scania, перебуваючи під дією наркотичних речовин (каннабіноїдів та амфітаміну), рухався по проїзній частині мосту ім. Патона у напрямку проспекту Соборності.

Водій вантажівки в порушення правил дорожнього руху почав виконувати маневр розвороту через подвійну суцільну. У цей момент у нього врізався Porsche Cayenne, який рухався позаду у попутному напрямку зі швидкістю 150 км/год. Внаслідок потужного удару пасажир, що сидів на передньому сидінні Porsche Cayenne, від отриманих травм загинув на місці.

«Зібраними та безпосередньо дослідженими у судовому засіданні доказами, показами потерпілих, свідків та експертів повністю підтверджується винність обох водіїв у вчиненні вказаної ДТП», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Так, установлено, що водій Porsche Cayenne керував автомобілем, не маючи посвідчення водія, оскільки на той час був позбавлений права керування транспортними засобами через водіння у стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, згідно з висновками експертів, за умови руху Porsche Cayenne зі швидкістю 60 км/год, що є максимально допустимою швидкістю для цієї ділянки, водій автомобіля мав би технічну можливість уникнути зіткнення із вантажівкою шляхом застосування екстреного гальмування.

Суд визнав обох водіїв винними у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини, та засудив кожного з них до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.