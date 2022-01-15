У Львові зафіксували погодний феномен (відео)

Містяни зняли блискавку посеред зими

У Львові ввечері 14 січня були помітні удари блискавки та чутно звуки грому. Після цього почав падати крижаний сніг. Негода у Львові почалась близько 20.00 години і тривала недовго.

У соцмережах мешканці Львова та області пишуть, що також чули звуки грому та бачили блискавку.

Кажуть, що такого ще посеред січня не бачили.

«14.01.2022 о 19:50. Львів центр: снігопад, грім з блискавкою, температура +1. Не пам’ятаю такого…», – написав Ігор Зінкевич.

«Колись була така прикмета, що після першої в році грози з громом та блискавкою за три тижні почнеться тепло. Побачимо...», – пише Наталія Соболєва.

Нагадаємо, синоптики повідомили, що в Україну йдуть «хрещенські» морози.