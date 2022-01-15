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    У Львові зафіксували погодний феномен (відео)

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    Львів&rsquo;яни вражені січневим сюрпризом - У Львові зафіксували погодний феномен (відео)
    Львів’яни вражені січневим сюрпризом
    скріншот із відео

    Містяни зняли блискавку посеред зими

    У Львові ввечері 14 січня були помітні удари блискавки та чутно звуки грому. Після цього почав падати крижаний сніг. Негода у Львові почалась близько 20.00 години і тривала недовго.

    У соцмережах мешканці Львова та області пишуть, що також чули звуки грому та бачили блискавку.

    Кажуть, що такого ще посеред січня не бачили.

    «14.01.2022 о 19:50. Львів центр: снігопад, грім з блискавкою, температура +1. Не пам’ятаю такого…», – написав Ігор Зінкевич.

    «Колись була така прикмета, що після першої в році грози з громом та блискавкою за три тижні почнеться тепло. Побачимо...», – пише Наталія Соболєва.

    Нагадаємо, синоптики повідомили, що в Україну йдуть «хрещенські» морози.

    Теги: Львів снігопад Наталія Соболєва негода феномен Ігор Зінкевич
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    У Львові зафіксували погодний феномен (відео)