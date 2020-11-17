«У мене не коронавірус». Як одіозна соратниця Путіна кашлем налякала присутніх

Валентина Матвієнко розповіла, що вона перевірена від коронавірусу

Спікер російської Ради Федерації Валентина Матвієнко під час засідання науково-експертної ради закашлялась, після чого повідомила, що застудилася.

«Зараз кашляти не можна, прошу мене вибачити. Це не Covid, все перевірено», — сказала Матвієнко. Вона зазначила, що у неї «просто застуда».

Матвиенко закашлялась и пошутила: Сейчас кашлять нельзя, но у меня честно не COVID, я проверена. Просто простуда, я прошу меня извинить. pic.twitter.com/KM7bPUzLqn — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 13, 2020

Нагадаємо, що Матвієнко, яка народилася в Шепетівці, є давньою соратницею російського диктатора Володимира Путіна та очолює Раду Федерації з вересня 2011 року.

До цього вона займала посади губернатора Санкт-Петербурга, повноважного представника президента РФ в Північно-Західному федеральному окрузі і заступника голови уряду Росії.