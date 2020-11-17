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    «У мене не коронавірус». Як одіозна соратниця Путіна кашлем налякала присутніх

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    «У мене не коронавірус». Як одіозна соратниця Путіна кашлем налякала присутніх

    Валентина Матвієнко розповіла, що вона перевірена від коронавірусу

    Спікер російської Ради Федерації Валентина Матвієнко під час засідання науково-експертної ради закашлялась, після чого повідомила, що застудилася.

    «Зараз кашляти не можна, прошу мене вибачити. Це не Covid, все перевірено», — сказала Матвієнко. Вона зазначила, що у неї «просто застуда».

    Нагадаємо, що Матвієнко, яка народилася в Шепетівці, є давньою соратницею російського диктатора Володимира Путіна та очолює Раду Федерації з вересня 2011 року.

    До цього вона займала посади губернатора Санкт-Петербурга, повноважного представника президента РФ в Північно-Західному федеральному окрузі і заступника голови уряду Росії.

    Теги: Росія коронавірус
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