На коронавірус за добу захворіло майже пів тисячі правоохоронців

Від початку пандемії Covid-19 виявили у 18 343 правоохоронців МВС

Найбільшу кількість хворих правоохоронців виявлено у місті Києві - 112

За добу у системі МВС виявлено 484 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 серед працівників. Про це повідомляє Telegram-канал МВС.

«Від початку пандемії Covid-19 виявили у 18 343 правоохоронців МВС, одужало – 17 379 осіб, померло від коронавірусної хвороби – 54. Сьогодні, 17 листопада, зафіксовано 484 лабораторно підтверджених діагнози коронавірусної хвороби у працівників МВС», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільшу кількість хворих правоохоронців виявлено у місті Києві - 112. Також у Житомирській області захворіло 28 полісменів, в Івано-Франківській області – 27.

В Україні за минулу добу 16 листопада коронавірус виявили у 11 968 людей. Також за минулу добу було шпиталізовано 1 610 осіб з ознаками Covid-19. Померли внаслідок хвороби за минулу добу 159 пацієнтів. Одужало – 6 786 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 557657

Хворіють 296818

Одужали 250983

Померли 9856

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Також у Києві зафіксовано черговий коронавірусний рекорд: 1143 хворих за добу.

Cтаном на ранок 17 листопада у світі зафіксовано понад 55,3 мільйона випадків зараження коронавірусом. При цьому одужали від цієї хвороби вже понад 38,4 млн людей.