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    На коронавірус за добу захворіло майже пів тисячі правоохоронців

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    Від початку пандемії Covid-19 виявили у 18 343 правоохоронців МВС - На коронавірус за добу захворіло майже пів тисячі правоохоронців
    Від початку пандемії Covid-19 виявили у 18 343 правоохоронців МВС

    Найбільшу кількість хворих правоохоронців виявлено у місті Києві - 112

    За добу у системі МВС виявлено 484 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 серед працівників. Про це повідомляє Telegram-канал МВС.

    «Від початку пандемії Covid-19 виявили у 18 343 правоохоронців МВС, одужало – 17 379 осіб, померло від коронавірусної хвороби – 54. Сьогодні, 17 листопада, зафіксовано 484 лабораторно підтверджених діагнози коронавірусної хвороби у працівників МВС», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що найбільшу кількість хворих правоохоронців виявлено у місті Києві - 112. Також у Житомирській області захворіло 28 полісменів, в Івано-Франківській області – 27.

    В Україні за минулу добу 16 листопада коронавірус виявили у 11 968 людейТакож за минулу добу було шпиталізовано 1 610 осіб з ознаками Covid-19. Померли внаслідок хвороби за минулу добу 159 пацієнтів. Одужало – 6 786 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      557657
    • Хворіють
      296818
    • Одужали
      250983
    • Померли
      9856

    Також у Києві зафіксовано черговий коронавірусний рекорд: 1143 хворих за добу.

    Cтаном на ранок 17 листопада у світі зафіксовано понад 55,3 мільйона випадків зараження коронавірусом. При цьому одужали від цієї хвороби вже понад 38,4 млн людей.

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    Теги: МВС хвороби коронавірус
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