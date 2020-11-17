Як російські чаклуни в рясах воюють з коронавірусом

Хана проклятому вірусу. Побачить цих клоунів ряджених і помре від сміху

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Помнится, патриарх Кирилл ездил вокруг Москвы с иконой, вирус отгонял. Не помогло. Потом оправдывался, что икона какая-то некошерная была.

Говорят, папуасы опозорившихся колдунов съедали. Россияне добрее или за фигурой следят и жирное(ых попов) не едят.

А колдуны в рясах не унывают. Решили мочить вирус прямо на оккупированной им территории, в больницах. Ну теперь все, хана проклятому вирусу. Увидит этих клоунов ряженных и умрет от смеха.

Хотя, вообще-то, не до шуток. Ситуация трагическая. Знакомый врач из Питера вчера сказал мне, что официальные цифры заражений и смертей можно смело множить на пять. А власти в такой ситуации вот этой дурью маются.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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