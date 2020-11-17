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    Думки вголос

    Як російські чаклуни в рясах воюють з коронавірусом

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Як російські чаклуни в рясах воюють з коронавірусом

    Хана проклятому вірусу. Побачить цих клоунів ряджених і помре від сміху

    Мовою оригіналу

    Помнится, патриарх Кирилл ездил вокруг Москвы с иконой, вирус отгонял. Не помогло. Потом оправдывался, что икона какая-то некошерная была.

    Говорят, папуасы опозорившихся колдунов съедали. Россияне добрее или за фигурой следят и жирное(ых попов) не едят.

    А колдуны в рясах не унывают. Решили мочить вирус прямо на оккупированной им территории, в больницах. Ну теперь все, хана проклятому вирусу. Увидит этих клоунов ряженных и умрет от смеха.

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    Як російські чаклуни в рясах воюють з коронавірусом
    Як російські чаклуни в рясах воюють з коронавірусом

    Хотя, вообще-то, не до шуток. Ситуация трагическая. Знакомый врач из Питера вчера сказал мне, что официальные цифры заражений и смертей можно смело множить на пять. А власти в такой ситуации вот этой дурью маются.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія коронавірус
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