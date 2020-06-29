У Парижі відкрили найбільший у світі сад на даху



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У місцевих жителів також буде можливість орендувати свої власні невеликі городи в спеціально розроблених дерев’яних ящиках Фото: скріншот

На даховій фермі будуть вирощувати більш ніж тридцять видів рослин

У Парижі відкрили найбільший в світі сад на даху будівлі. Про це повідомляє Euronews.

Город і фруктовий сад на даху шестиповерхового виставкового комплексу Порт-де-Версаль (Paris Expo Porte de Versailles) з’явилися після його модернізації.

Площа міської ферми склала майже 14 тисяч квадратних метрів. У високий сезон тут планують збирати більше 900 кг фруктів і овочів щодня. Вирощувати будуть більш ніж тридцять видів рослин. Усі овочі і фрукти ростуть вертикально.

У місцевих жителів також буде можливість орендувати свої власні невеликі городи в спеціально розроблених дерев’яних ящиках.

Телеканал зазначає, що город на даху є доказом того, що велику кількість здорової їжі можна вирощувати на фермі на даху, а не купувати в супермаркеті.

На думку експерта з міського сільського господарства, регіональне виробництво продуктів харчування може змінити майбутнє продуктів харчування.