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    У Парижі відкрили найбільший у світі сад на даху

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    У місцевих жителів також буде можливість орендувати свої власні невеликі городи в спеціально розроблених дерев&rsquo;яних ящиках - У Парижі відкрили найбільший у світі сад на даху
    У місцевих жителів також буде можливість орендувати свої власні невеликі городи в спеціально розроблених дерев’яних ящиках
    Фото: скріншот

    На даховій фермі будуть вирощувати більш ніж тридцять видів рослин

    У Парижі відкрили найбільший в світі сад на даху будівлі. Про це повідомляє Euronews.

    Город і фруктовий сад на даху шестиповерхового виставкового комплексу Порт-де-Версаль (Paris Expo Porte de Versailles) з’явилися після його модернізації.

    Площа міської ферми склала майже 14 тисяч квадратних метрів. У високий сезон тут планують збирати більше 900 кг фруктів і овочів щодня. Вирощувати будуть більш ніж тридцять видів рослин. Усі овочі і фрукти ростуть вертикально.

    У місцевих жителів також буде можливість орендувати свої власні невеликі городи в спеціально розроблених дерев’яних ящиках.

    Телеканал зазначає, що город на даху є доказом того, що велику кількість здорової їжі можна вирощувати на фермі на даху, а не купувати в супермаркеті.

    На думку експерта з міського сільського господарства, регіональне виробництво продуктів харчування може змінити майбутнє продуктів харчування.

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    Франція харчування овочі фрукти
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