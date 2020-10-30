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    Відео

    У Росії двоє людей загинули при зіткненні «Газелі» з потягом (відео)

    • Розсилка
    У Росії двоє людей загинули при зіткненні «Газелі» з потягом (відео)

    «Газель» розірвало на кілька частин, які причепилися до вагонів

    В Омську (Росія) вантажний потяг збив і зім'яв автомобіль «Газель», який виїхав на залізничну колію. В авто на момент аварії знаходилося троє осіб.

    На кадрах також видно, що вантажівка заїжджає на колію перед наближенням до неї потягу, не намагаючись зупинитися. 

    На відео також показано, що «Газель» застрягла між складом і металевим парканом, її розірвало на кілька частин, які причепилися до вагонів.

    В результаті ДТП водій автомобіля та 26-річний пасажир померли на місці події до приїзду швидкої медичної допомоги. Другий пасажир, чоловік 1992 року народження, був доставлений до медичного закладу.

    Росія ДТП потяг водій автомобіль
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